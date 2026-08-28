Il Santa Croce Soccer ha pareggiato 0-0 l’allenamento congiunto disputato giovedì sera a Niscemi contro la formazione gialloverde, uno dei test di preparazione alla stagione di Eccellenza 2026/2027. La seduta, diretta dal tecnico biancazzurro Fabio Campanaro, si è interrotta dopo poco più di 45 minuti per un black out elettrico che ha impedito alle due squadre di completare il programma di lavoro previsto.

Il pareggio conta poco in questa fase della preparazione. Più significative le risposte offerte dal gruppo sul piano dell’intensità, dell’organizzazione e della capacità di tenere le distanze tra i reparti, anche al cospetto di un avversario costruito per competere ai vertici dell’Eccellenza. Il dato pesa ancora di più se si considera che Tomaino, Alì, Camuti, Mititelu e Marino sono rimasti fuori per un turnover tattico, con l’idea di scendere in campo nella ripresa poi saltata per il guasto elettrico.

«Per quello che siamo riusciti a disputare, è stato un test sicuramente positivo», ha commentato Campanaro. «Affrontavamo una squadra forte e ben attrezzata, costruita per competere ai vertici dell’Eccellenza, e i ragazzi hanno risposto bene sia dal punto di vista dell’atteggiamento che sotto l’aspetto tattico. Il risultato in questo momento passa assolutamente in secondo piano: quello che mi interessava era vedere determinati comportamenti e avere risposte sul lavoro che stiamo portando avanti». «Peccato per il black out», ha aggiunto il tecnico, «perché avremmo voluto disputare anche la seconda parte della seduta e dare spazio a tutti i ragazzi, soprattutto a quelli che non sono scesi in campo. Ma guardiamo avanti: siamo in piena preparazione e ogni allenamento congiunto rappresenta un’occasione per crescere, migliorare l’intesa e mettere benzina nelle gambe».

Il Santa Croce Soccer torna in campo sabato 29 agosto, alle 17.30, allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina, per un nuovo allenamento congiunto contro il Gela, formazione di Serie D.