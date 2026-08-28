Scicli – Il professor Matteo Bassetti ha presentato ieri sera il suo libro «Essere Medico» al Pata Pata di Sampieri, per la terza edizione della rassegna Cogitare. L’infettivologo ha usato l’occasione per denunciare le criticità della sanità pubblica italiana, sostenendo l’assenza di un criterio meritocratico tra i professionisti del settore.

Nel suo intervento, Bassetti ha descritto un sistema in cui i valori professionali si appiattiscono senza distinzione per i più meritevoli. Ha spiegato come l’umanizzazione del rapporto tra medico e paziente debba fondarsi su un dialogo empatico e solidale, prima ancora che terapeutico.

L’infettivologo ha rivolto un’accusa diretta alle istituzioni, definite ingrate nei confronti di chi, con sacrifici enormi e spirito di abnegazione, ha affrontato l’emergenza Covid in uno dei momenti più difficili del Paese. Al dibattito, moderato dalla giornalista Viviana Sammito, ha fatto seguito una serie di domande del pubblico, rimasto numeroso e attento fino alla fine.

L’evento ha avuto il sostegno dell’Ordine dei Medici della provincia di Ragusa, il cui presidente, Roberto Zelante, è intervenuto nel dibattito, e dell’ASP 7 di Ragusa.

La serata si è aperta con la presentazione dell’associazione catanese Wonder Lad, impegnata ad assistere gratuitamente i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie. Erano presenti i fondatori Cinzia Favara Scacco ed Emilio Randazzo, ai quali è stata consegnata una donazione resa possibile dall’intesa tra lo sponsor Ricca IT e la direzione artistica della manifestazione.

Il prossimo appuntamento della rassegna “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, giunta all’ottava edizione, è fissato per lunedì 31 agosto alle 19.00, sempre al Pata Pata di Sampieri: al centro la presentazione del libro «Ti cercherò per sempre» di Claudio Guerrini, con la partecipazione di Maria Vittoria Rava, presidente dell’omonima Fondazione impegnata nell’adozione a distanza e nella tutela dei diritti dei bambini, e della giornalista Mediaset Donatella Di Paolo.