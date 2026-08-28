Brutto incidente oggi, intorno alle ore 12,30 sulla Strada Provinciale 18, la Vittoria-Santa Croce Camerina. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento un furgone e un’auto. L’incidente è avvenuto nei pressi al chilometro 7,300, in corrispondenza dell’incrocio con la SP 20. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale di Vittoria; le condizioni non destano preoccupazione.

Coinvolti un furgone Peugeot Boxer e una Fiat Punto. L’urto ha devastato la parte anteriore dell’autocarro: il parabrezza è andato in frantumi, il cofano e il paraurti sono rimasti fortemente deformati e il fanale destro è stato distrutto. La violenza dell’impatto ha fatto staccare una ruota del furgone dalla propria sede, mentre componenti della sospensione, detriti metallici e liquidi meccanici si sono sparsi sull’asfalto.

La circolazione lungo la SP 18 è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorritori, i rilievi e le operazioni di bonifica e ripristino del manto stradale, affidate agli operatori di Sicurezza Ambiente per conto del concessionario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Non è stato comunicato un orario di riapertura della strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di ricostruire la dinamica dello scontro, ancora al vaglio degli inquirenti. L’area è rimasta a lungo presidiata da forze dell’ordine e mezzi di soccorso, mentre il traffico nella zona ha subito rallentamenti prolungati.(Foto Franco Assenza)