Modica – Le famiglie degli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado possono presentare domanda per il servizio di scuolabus comunale entro domenica 6 settembre 2026. La procedura, riservata a chi ha diritto al servizio, si svolge online sul portale del Comune di Modica, con accesso tramite SPID o CIE.
La novità di quest’anno riguarda la modalità di invio: il sistema rilascia in tempo reale la ricevuta che attesta il numero di protocollo, senza passare dagli uffici comunali. Ad annunciarlo è l’assessore alle Politiche sociali ed educative di Modica, Concetta Spadaro, che ha spiegato: «Abbiamo attivato anche per queste istanze, la possibilità di presentare domanda on line con ricezione in tempo reale della ricevuta che ne attesta l’atto di protocollo».
La modulistica è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Modica, all’indirizzo https://modica.simeal-cittadino.maggioli.cloud/login. Per chi ha difficoltà con la procedura telematica, il personale dell’Ufficio scuola resta a disposizione negli orari e nei giorni di apertura al pubblico. Spadaro ha collegato la scelta alla linea dell’amministrazione comunale, orientata — a suo dire — a estendere la dematerializzazione delle pratiche amministrative a ogni livello.
Il Comune ha annunciato che lo scuolabus partirà fin dal primo giorno di scuola.