La Regione Siciliana si prepara a lanciare nuovi incentivi per il settore edilizio. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità nella prima settimana di settembre, prenderà il via un avviso pubblico da 5 milioni di euro destinato a chi intende ristrutturare immobili situati nei centri storici e nelle zone di particolare valore paesaggistico o architettonico.
A definire i termini dell’iniziativa, comunicati nella giornata di ieri, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Rispetto alle previsioni iniziali discusse in Assemblea regionale, il numero di soggetti che potranno accedere ai fondi risulta superiore alle attese; anche l’iter procedurale scelto si discosta da quello adottato per i finanziamenti analoghi degli anni scorsi.
Contestualmente, o comunque a stretto giro, dovrebbe essere reso noto anche un secondo avviso, questa volta da 15 milioni di euro, riservato agli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici.
Entrambe le misure derivano dalla manovra finanziaria approvata lo scorso dicembre e rappresentano gli ultimi tasselli di un pacchetto più ampio di incentivi — pensato in particolare per sostenere l’occupazione — varato dalla giunta Schifani nel corso del 2026.