Ragusa entra nel bando nazionale «Circolo 65», il progetto che finanzia le associazioni sportive impegnate a far muovere gli over 65 del territorio. Lo hanno reso noto gli assessori comunali allo Sport e alla Salute, Elvira Adamo e Simone Digrandi, dopo la pubblicazione dell’Avviso Pubblico promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani insieme al Ministero della Salute e al Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, gestito da Sport e Salute S.p.A. per favorire l’invecchiamento attivo attraverso l’attività motoria. Le domande vanno presentate entro le 16 del 18 settembre 2026.

Il bando sostiene economicamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS) di ambito sportivo che seguono progetti dedicati alle persone sopra i 65 anni. Per accedere ai fondi è necessario costituire un partenariato tra almeno tre soggetti giuridici con sede legale nel territorio di riferimento: tra i partner ammissibili figura anche il Comune di Ragusa, che le associazioni interessate potranno coinvolgere nella costruzione della proposta progettuale.

I percorsi motori previsti dal progetto sono rivolti a donne e uomini tra i 65 e i 99 anni e puntano a migliorare la salute fisica, mentale e relazionale attraverso attività preventive e adattate all’età. Gli organizzatori prevedono ricadute sull’intera comunità, con iniziative di scambio intergenerazionale aperte anche alle famiglie e a persone di ogni fascia d’età.

Le candidature vanno inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma online bandi.sportesalute.eu, entro le 16 del 18 settembre 2026. Sul sito sono disponibili il testo integrale dell’avviso e la modulistica necessaria alla presentazione della domanda.

Per chi ha bisogno di chiarimenti sui requisiti e sulla compilazione della proposta, Sport e Salute S.p.A. ha organizzato un webinar informativo pubblico per il 3 settembre 2026 alle 16.

Ulteriori informazioni e la documentazione completa sono consultabili sul sito sportesalute.eu/circolo65, mentre chi preferisce un contatto diretto può scrivere all’indirizzo circolo65@sportesalute.eu.