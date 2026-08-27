Scicli, la Fondazione Confeserfidi ospita da mercoledì 2 settembre la mostra Natura Viva di Arianna Paolino, artista e illustratrice sciclitana conosciuta sui social come AriArte. L’esposizione si inaugura alle 19 negli spazi multifunzionali di via Arco Castro, nel cuore del centro storico, a ridosso di via Mormino Penna, su iniziativa di Confeserfidi e organizzazione della Fondazione Confeserfidi.
Il percorso artistico di Paolino parte dall’iperrealismo delle prime tele e approda all’illustrazione. Nella produzione più recente l’artista combina la leggerezza del segno con le campiture pastello, alternando acquerello, inchiostro, olio e grafite nelle diverse opere esposte.
La mostra resta visitabile nei fine settimana delle prime due settimane di settembre, dalle 19 alle 20, oppure su prenotazione. La prenotazione si effettua inquadrando il QR code pubblicato sulla locandina diffusa sulle pagine social della Fondazione Confeserfidi e dell’artista.
Paolino descrive così il proprio lavoro: «Sono Aria e dipingo i miei sogni. In ogni quadro c’è un pezzettino di me e del mio modo di vedere il mondo, attraverso i colori. Rappresento le mie idee e le mie emozioni, le mie piccole ma importanti ispirazioni quotidiane. Non dipingo per seguire le tendenze, ma dipingo perché ho qualcosa da dire».