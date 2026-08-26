Modica ha visto accendersi martedì sera le prime luci del nuovo impianto allo stadio comunale «Pietro Scollo». Al sopralluogo erano presenti il sindaco Maria Monisteri Caschetto e gli assessori Mommo Carpentieri e Piero Armenia, per verificare lo stato dei lavori di illuminazione della struttura.

«Abbiamo fatto stasera il sopralluogo», ha dichiarato il sindaco al termine della visita, riferendosi alla serata di martedì 25 agosto.

Anche il neo assessore ai lavori Pubblici, Mommo Carpentieri, sui social ha espresso l’entusiasmo per il nuovo traguardo. la nuova illuminazione dello stadio consentirà lo svolgimento di allenamenti e partite in orari serali e garantendo standard di fruibilità e sicurezza finalmente all’altezza delle esigenze degli atleti e dei tifosi.