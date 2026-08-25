Grave incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, in via Paolo Orsi a Rosolini, all’altezza della stazione di rifornimento Shell. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono state un’auto, una Citroen C1, e uno scooter. Secondo le prime informazioni la Citroen con tre persone a bordo, stava uscendo dal distributore quando si è scontrata con il mezzo a due ruote, su cui viaggiavano un uomo e una bambina, pare padre e figlia.

Il centauro ha riportato una frattura scomposta ad una gamba. Data la gravità della lesione, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Nello scontro è rimasta ferita anche la bambina che è stata portata in ospedale, al Di Maria di Avola, a bordo di un’ambulanza medicalizzata giunta da Pachino. Le tre persone che viaggiavano a bordo dell’auto sono state condotte in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre all’ambulanza arrivata da Pachino, è intervenuta anche quella di Ispica. L’impatto e le successive operazioni di soccorso hanno provocato pesanti rallentamenti alla circolazione lungo via Paolo Orsi: il traffico è stato deviato verso il centro cittadino, con conseguenti disagi alla viabilità nella zona.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Noto e del comando compagnia di Rosolini, i primi a raggiungere il luogo dello scontro. Ai soccorsi hanno preso parte anche gli agenti del Corpo di polizia municipale di Rosolini, impegnati fino a poco prima in un altro incidente stradale avvenuto nei pressi di via Aldo Moro.