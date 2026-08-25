Pozzallo cambierà comandante alla Capitaneria di Porto venerdì 28 agosto. Lunedì 24 agosto i capitani di fregata Luigi Vincenti e Amleto Piccinno hanno incontrato in Prefettura, a Ragusa, il prefetto Tania Giallongo, nell’ambito delle visite istituzionali di presentazione che precedono l’avvicendamento al comando dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzallo.

Vincenti lascia l’incarico dopo il mandato alla guida della Capitaneria di Porto di Pozzallo, mentre Piccinno subentra nel ruolo di comandante. Durante il colloquio in Prefettura i due ufficiali hanno affrontato con il prefetto i temi legati alle attività istituzionali della Guardia Costiera e alle esigenze del territorio provinciale, confermando la collaborazione tra le due amministrazioni.

L’Ufficio circondariale marittimo di Pozzallo è impegnato nella tutela della sicurezza della navigazione, nel soccorso in mare e nella protezione dell’ambiente marino lungo la costa iblea. Un impegno che si traduce nei controlli quotidiani su spiagge e specchi d’acqua, rafforzati nelle scorse settimane nell’ambito dell’operazione nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026.

Il prefetto Giallongo ha espresso apprezzamento per l’operato della Capitaneria di Porto di Pozzallo a servizio della collettività e delle istituzioni locali.

Giallongo ha ringraziato Vincenti per la professionalità dimostrata durante il mandato e ha augurato buon lavoro a Piccinno per il nuovo incarico alla guida della Capitaneria pozzallese.

Il legame tra l’Ufficio circondariale marittimo e la città di Pozzallo è stato suggellato nei mesi scorsi dal conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell’amministrazione comunale, riconoscimento richiamato dallo stesso prefetto nel corso dell’incontro.