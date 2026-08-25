Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha lanciato un appello alla cittadinanza dopo un’ondata di furti con scasso messi a segno di notte nelle abitazioni del territorio comunale. L’allarme è stato diffuso attraverso un post sulla pagina social del primo cittadino, che invita i residenti a prestare attenzione. Non è stata resa nota una data precisa per gli episodi segnalati, né il numero complessivo dei furti.
Il post ha raccolto in poche ore centinaia di commenti. Diversi residenti chiedono un rafforzamento dei controlli sul territorio e l’intervento delle forze dell’ordine; c’è anche chi invoca l’impiego dell’esercito. Tra i commenti compaiono anche segnalazioni di furti avvenuti a Marina di Ragusa, che alcuni utenti collegano alla stessa ondata di episodi nella provincia di Ragusa.
«Ondata di furti notturni con scasso in giro. Fate attenzione», ha scritto il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, nel suo post, senza fornire ulteriori dettagli sugli episodi né indicazioni operative su come comportarsi o a chi rivolgersi in caso di tentativi di effrazione.
Al momento non risultano comunicati ufficiali del Comune di Vittoria, dei Carabinieri o della Polizia di Stato che confermino un aumento dei furti con scasso nel territorio.