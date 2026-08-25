Marina di Ragusa ha ospitato nel pomeriggio di domenica 23 agosto 2026 la prima veleggiata organizzata dalla Delegazione della Lega Navale Italiana del posto, in collaborazione con il Circolo Velico di Kaukana e il Circolo Velico di Donnalucata. Circa 40 persone tra adulti, ragazzi e bambini hanno preso il mare a bordo di tre imbarcazioni d’altura e quattro derive, per la prima delle iniziative programmate dalla neonata Delegazione sul territorio.

L’uscita in barca non resta un episodio isolato. Dai primi giorni di ottobre partirà un corso di avviamento alla vela, aperto sia a chi si avvicina per la prima volta alla nautica sia a chi vuole consolidare le proprie conoscenze, con un percorso che alterna lezioni teoriche e pratiche.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questa prima esperienza», ha dichiarato Guido Pelliccia, presidente della Delegazione della Lega Navale Italiana di Marina di Ragusa. «Quello che vogliamo costruire non è semplicemente un calendario di attività sportive, ma una vera comunità di persone unite dalla passione per il mare e dai valori della Lega Navale Italiana. La vela è certamente sport e divertimento, ma è anche conoscenza, responsabilità, rispetto degli altri e dell’ambiente».

Accanto alla formazione, la Delegazione ha aderito alla campagna nazionale “Eliche responsabili”, promossa dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana per la prevenzione degli incidenti in mare. «La sicurezza in mare passa anche da comportamenti semplici, dalla conoscenza delle regole e dalla consapevolezza che le nostre azioni possono avere conseguenze sugli altri», ha spiegato Pelliccia.

«La prevenzione non deve essere vissuta come un insieme di divieti o prescrizioni, ma come una vera cultura da diffondere, soprattutto tra i più giovani e tra coloro che si avvicinano per la prima volta alla nautica», ha aggiunto il presidente, collegando la sicurezza alla missione più ampia della Delegazione.

La collaborazione con i circoli velici di Kaukana e Donnalucata, secondo Pelliccia, va nella stessa direzione: mettere insieme competenze, strutture e la passione comune per il mare tra le realtà sportive del territorio.

«Questa prima veleggiata è soltanto l’inizio», ha concluso Pelliccia, annunciando l’intenzione di coinvolgere soci, circoli velici e associazioni nei prossimi progetti, con l’obiettivo di fare di Marina di Ragusa «un punto di riferimento per la cultura marinara, la formazione nautica, lo sport e la sicurezza in mare».