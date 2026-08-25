Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha inaugurato domenica 23 agosto la mostra «In punta di piedi» negli spazi della Fondazione Confeserfidi, in via Arco Castro ai civici 1, 2 e 3. L’esposizione raccoglie le opere realizzate in un anno di laboratorio da un gruppo di allievi sciclitani di un corso di pittura e disegno per adulti, tenuto dall’artista e docente Gabriela Costache.

A seguire il corso sono stati parrucchieri, muratori, casalinghe e altri residenti che, al di fuori del proprio lavoro, hanno scelto di dedicare gli spazi liberi delle giornate a pennelli e tavolozze. Il laboratorio è stato organizzato da Go Art Lab, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Fondazione Confeserfidi.

«Ci fa enormemente piacere avere ospitato i risultati belli e tangibili di questo corso d’arte nello spazio della Fondazione che è nel cuore di Scicli», ha detto la vicepresidente della Fondazione Confeserfidi, Paola Dantoni. «Sono opere di varia espressione, spesso attinenti alla vita quotidiana dell’artista che le ha dipinte e che ha voluto documentare e trasmettere se stesso attraverso i colori. Tra tramonti, paesaggi, figure e momenti rappresentati, c’è tutto il culmine di un percorso che questi “allievi” hanno compiuto all’interno del laboratorio durante i mesi di apprendimento e realizzazione».

La mostra resta visitabile negli spazi di via Arco Castro fino a domenica 30 agosto, dalle 19:00 alle 23:00.