Portopalo di Capo Passero ospiterà due concerti nel giro di 48 ore, tra il 27 e il 29 agosto 2026: protagonisti Gaia e Sal Da Vinci, in un doppio appuntamento che chiude il calendario estivo del paese e rientra nel cartellone Wave Summer Music 2026.
Il primo concerto è in programma giovedì 27 agosto con Gaia, cantautrice affermata negli ultimi anni con brani entrati in classifica e in rotazione radiofonica. Il live ripercorrerà il repertorio più recente dell’artista.
Due giorni dopo, sabato 29 agosto, sarà la volta di Sal Da Vinci, cantante con una carriera pluridecennale alle spalle e tornato di recente in classifica grazie alla riproposizione dei suoi brani più noti.
A organizzare le due serate è Giuseppe Rapisarda Management, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Portopalo di Capo Passero.
I biglietti sono in prevendita online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.
Il costo del biglietto per il concerto di Gaia è di 5 euro, esclusi i diritti di prevendita. Per Sal Da Vinci il prezzo sale a 15 euro, diritti di prevendita esclusi.