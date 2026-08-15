Il Santa Croce Soccer completa lo staff tecnico in vista della nuova stagione di Promozione: Luca Farina sarà il vice allenatore della prima squadra guidata da Fabio Campanaro. Il tecnico santacrocese affronterà per la prima volta il campionato in questa veste. La preparazione inizierà lunedì 17 agosto alle 17, con il raduno allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina.
Farina lavorerà quotidianamente al fianco di Campanaro, partecipando alla programmazione e alla conduzione degli allenamenti e condividendo con l’allenatore biancazzurro la gestione della squadra durante le gare ufficiali.
Con il suo ingresso si completa il gruppo di lavoro della prima squadra. Restano nello staff anche Giovanni Licitra, confermato alla preparazione dei portieri, e Fabrizio De Padula, che continuerà a guidare la formazione Juniores.
La società punta così sulla continuità e sulla valorizzazione di tecnici del territorio, con una struttura che dovrà accompagnare il percorso della prima squadra e contribuire alla crescita dei giovani del vivaio.
Il primo appuntamento della nuova stagione sarà quindi il raduno del 17 agosto al Kennedy, quando giocatori e staff inizieranno ufficialmente la preparazione atletica.