La Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha prorogato la chiusura dello spazio aereo sopra lo scalo fino alle ore 15:00 di sabato 15 agosto. La decisione, presa a tutela della sicurezza del traffico aereo, dipende dall’evoluzione dell’attività vulcanica e dalle condizioni meteorologiche che nelle ultime ore hanno condizionato i collegamenti da e per il capoluogo etneo.
Nella stessa giornata di ieri, l’aeroporto di Comiso è invece tornato operativo alle 18:00, confermando il proprio ruolo di appoggio nella gestione dell’emergenza per chi deve raggiungere o lasciare la Sicilia orientale.
Venerdì 14 agosto l’operatività dello scalo catanese è rimasta condizionata per l’intera giornata dalle restrizioni disposte a tutela della sicurezza del traffico aereo. La Sac precisa di non poter indicare, né ipotizzare, una data per il pieno ripristino dei collegamenti: il quadro può cambiare rapidamente in base all’andamento del vulcano e del meteo sulla zona.
La società aeroportuale invita i passeggeri in viaggio da e per Catania a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali delle autorità competenti, evitando di affidarsi a informazioni non verificate su orari e ripresa dei voli.