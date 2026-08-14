Una donna di 32 anni è morta all’ospedale civile “Guzzardi” di Vittoria in seguito a un coma post-anossico. Prima di perdere conoscenza aveva detto alla propria famiglia di voler donare gli organi: una volontà che i familiari, nel momento della perdita, hanno scelto di rispettare fino in fondo.

Il prelievo degli organi si è svolto in mattinata nelle sale operatorie del Guzzardi. A intervenire è stata l’équipe specializzata dell’ISMETT di Palermo, il centro di riferimento siciliano per i trapianti, affiancata dal personale sanitario dell’ospedale vittoriese: reni, fegato e cornee sono stati resi disponibili per pazienti in lista d’attesa.

All’intervento hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della Radiologia Filippo Alberghina e il facente funzioni del reparto di Anestesia e Rianimazione Giuseppe Risalvato. Il coordinamento dell’intera procedura è stato affidato alla Direzione sanitaria del Guzzardi, guidata dal dottor Giuseppe Algieri.

La volontà di donare gli organi era stata espressa dalla donna quando era ancora in vita, in un momento lontano da quello della malattia che l’ha colpita. È rimasto ai familiari, nelle ore successive al decesso, il compito di confermarla ai medici del Guzzardi.