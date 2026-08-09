Il Modica Calcio aprirà la stagione 2026/2027 in trasferta, sul campo del Siracusa. Domenica 23 agosto i rossoblù disputeranno la Gara 32 del Turno Preliminare di Coppa Italia Serie D in gara secca: chi perde è subito fuori.
Il sorteggio degli accoppiamenti ufficiali ha collocato il Modica in un primo esame tutt’altro che agevole. Il Siracusa è avversario di rango, e la sfida si giocherà fuori casa.
In caso di qualificazione, i rossoblù torneranno in campo una settimana dopo, domenica 30 agosto, per la Gara 62 del Primo Turno: questa volta al Vincenzo Barone di Modica, contro l’Enna. Anche quel confronto sarà a eliminazione diretta.
Il 23 agosto è dunque il primo appuntamento ufficiale del Modica Calcio nella nuova stagione — prima ancora che parta il campionato di Serie D.