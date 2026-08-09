Il Comune di Modica ha convocato per mercoledì 12 agosto, alle 16, un tavolo istituzionale d’emergenza in Sala Spadaro a Palazzo San Domenico. Al centro della riunione c’è la crisi dell’ANFFAS locale, l’associazione che assiste persone con disabilità intellettive e relazionali, investita da un’indagine giudiziaria in corso. L’iniziativa porta la firma della sindaca Maria Monisteri Caschetto e dell’assessora alle Politiche sociali Concetta Spadaro.

La convocazione è stata sollecitata da Giorgio Moncada, presidente di Confcommercio Modica, e raccoglie un invito che l’amministrazione ha detto di condividere «in pieno». Moncada sarà presente al tavolo: l’obiettivo è trovare linee comuni per garantire la continuità dei servizi alle famiglie che ne usufruiscono, evitando che le ripercussioni dell’indagine si scarichino su chi già si trova in difficoltà.

Alla riunione sono attese tutte le associazioni del terzo settore del territorio e chiunque voglia contribuire in questa fase. La sindaca e l’assessora hanno spiegato di aver agito non appena venute a conoscenza dell’indagine: «Al di là dei risvolti giudiziari, appena siamo venuti a conoscenza dell’indagine in corso e dei suoi risvolti, abbiamo messo al centro della nostra attenzione le persone e le famiglie che hanno bisogno di risposte, ausilio e interventi».

La preoccupazione dichiarata riguarda le famiglie che dipendono dai servizi ANFFAS e che rischiano di trovarsi senza riferimenti concreti mentre le vicende giudiziarie fanno il loro corso. La scelta del tavolo allargato punta a costruire una rete di risposta che non lasci scoperti gli assistiti durante quella che l’amministrazione definisce «una fase così delicata».