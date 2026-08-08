Una giornata di grande sport e di beach soccer. Da mattina sino a tarda sera si è giocato senza sosta. Il clou, nel serale, con le semifinali di beach soccer che hanno consacrato la Sambenedettese e il Pisa. We Beach Catania e Napoli si giocheranno il terzo posto. Grande soddisfazione per la Final Eight, organizzata da ISoci con il supporto di Regione Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, comune di Vittoria e Camera del Commercio del Sud Est Sicilia. “Siamo felici e orgogliosi – ricorda Fabio Nicosia, anima de ISoci e coordinatore dell’evento – per un risultato in termini organizzativi che premia gli sforzi del territorio che ha saputo fare sistema. La nostra scommessa di tornare a Scoglitti è stata vinta. Godiamoci l’ultimo atto”.

Sugli spalti e a bordo campo tante autorità sportive e politiche. Il deputato regionale Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali, ha seguito tutto il programma. Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, che ha fortemente voluto l’evento in Sicilia, e il coordinatore nazionale del settore e-sports, Santino Lo Presti, hanno evidenziato lo straordinario evento organizzato da ISoci e il grande impatto sul territorio. Importante la presenza del presidente del Coni Sicilia, da sempre attento alla diffusione e alla crescita degli sport sulla sabbia. Domani saranno presenti i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, a partire dal presidente nazionale Giancarlo Abete.

In semifinale lo spettacolo non è di certo mancato. We Beach Catania domina il primo tempo (4-0), ma cede alla distanza alla rimonta della Sambenedettese che chiude 8-5, staccando il biglietto per la finalissima. Nella seconda sfida il Pisa non si fa scappare l’occasione di poter difendere il titolo, superando il Napoli (4-2). Domani, alle 16, si disputerà la finale terzo e quarto posto tra We Beach e Napoli. La finalissima per il titolo si disputerà, alle 19.15, tra Sambenedettese e Pisa (diretta su Sky Sport 202).

Finale quinto posto. Stamani si sono giocate le semifinali per l’assegnazione del quinto posto. Nella prima sfida Cagliari la spunta sul Città di Milano per 5-4 (mattatore Lucao). Nella seconda partita, invece, l’Ecoris Viareggio di Corosiniti supera per 4-0 Terracina. Domani mattina le sfide: Terracina-Città di Milano (ore 10), a seguire Cagliari-Ecoris Viareggio.

Sarà Lady Terracina-Vjs Velletri la finale femminile. la formazione laziale, nella prima semifinale, batte il Città di Milano per 6-5 (doppietta di Alcaide). Nella seconda partita Velletri s’impone sul Cagliari. Un sogno che diventa realtà dopo ben 10 finali consecutive dove si affrontavano Terracina-Cagliari. Tasinazzo si porta il pallone a casa con una tripletta d’autore, seguita dalle due reti di Jenni.