Cento ragazzi di un campo scout sono stati evacuati da Cava d’Ispica dopo che alcuni grossi cinghiali sono stati avvistati più volte nell’area, nelle immediate vicinanze di un’azienda agricola. A disporre lo sgombero è stato il sindaco di Modica con una specifica ordinanza, adottata per ragioni di prudenza.

La presenza degli ungulati nella zona non è recente: da mesi i cinghiali frequentano il sito, e la situazione era diventata abbastanza preoccupante da richiedere un intervento formale dell’amministrazione comunale. L’evacuazione del campo scout è stata precauzionale — nessun incidente si è verificato — ma il sindaco ha ritenuto di non poter attendere.

L’attenzione riguarda anche i visitatori del sito archeologico, che in questa stagione sono numerosi. Chi percorre i sentieri guidati di Cava d’Ispica è invitato a prestare la massima attenzione: in caso di avvistamento di cinghiali, le autorità raccomandano di evitare movimenti bruschi o gesti che possano spaventare gli animali e spingerli alla carica.

L’ordinanza non ha fissato — o non è stato reso noto — alcun termine per la riapertura dell’area agli scout né ha indicato le misure previste per allontanare o gestire i cinghiali presenti.