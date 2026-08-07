Da lunedì 10 agosto i cittadini della provincia di Ragusa potranno presentare online le istanze per attivare i Percorsi di tutela, lo strumento che garantisce l’accesso alle visite specialistiche entro i tempi massimi previsti dalla propria classe di priorità quando la prenotazione CUP risulta fuori dai limiti di legge. Il nuovo sistema è accessibile sul sito dell’ASP di Ragusa, www.asp.rg.it, con autenticazione tramite SPID o Carta d’identità elettronica.

Il cambio di procedura riguarda direttamente chi si trova ad aspettare mesi per una prima visita o un esame diagnostico già prescritto: il Percorso di tutela obbliga l’azienda sanitaria a trovare una soluzione alternativa — anche in strutture private accreditate — con i costi a carico dell’ASP e, al massimo, la sola quota di compartecipazione ordinaria a carico del paziente.

Per presentare l’istanza servono due documenti: la prescrizione medica con la classe di priorità indicata dal medico e la prenotazione CUP dalla quale risulti il superamento dei tempi massimi di attesa. Chi non ha dimestichezza con i sistemi digitali potrà rivolgersi a farmacie o patronati. Possono presentare la richiesta, oltre al diretto interessato, anche tutori, amministratori di sostegno, caregiver e familiari.

Non tutte le prestazioni rientrano nello strumento: sono escluse le visite di controllo e quelle non comprese nel Piano nazionale per il governo delle liste di attesa. L’elenco completo delle prestazioni attivabili è pubblicato sul sito aziendale.

La procedura online si conclude con il rilascio automatico di una ricevuta. Le domande vengono poi esaminate dal team aziendale, che verifica la completezza della documentazione, la presenza dei requisiti e l’appropriatezza della richiesta. L’esito — con le indicazioni per la prenotazione alternativa in caso di accoglimento — viene comunicato ai recapiti forniti durante la compilazione.

Nella fase iniziale resterà attiva anche la modalità cartacea tradizionale. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASP continuerà a fornire assistenza a chi ne ha bisogno.