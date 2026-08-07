L’eruzione dell’Etna ha costretto la società di gestione dell’aeroporto di Catania a sospendere tutti i voli in arrivo allo scalo di Fontanarossa nella mattinata di oggi. La cenere vulcanica dispersa in atmosfera ha spinto l’Unità di crisi a chiudere lo spazio aereo corrispondente alla nuvola nel settore C1, a Sud-Ovest dello scalo. Il blocco degli arrivi è previsto fino alle ore 16:00.

La misura non riguarda le partenze: gli aeromobili già presenti in aeroporto stanno decollando regolarmente. Il provvedimento è quindi asimmetrico — chi deve partire da Catania può farlo, chi deve atterrare non può.

Per i passeggeri in arrivo, la raccomandazione è di non dirigersi in aeroporto prima di aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. Trenitalia ha attivato collegamenti ferroviari straordinari: gli aggiornamenti sui treni sostitutivi sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

Per agevolare gli spostamenti dei passeggeri, Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari. I passeggeri dei voli interessati sono invitati a recarsi alla stazione di Palermo Aeroporto, dove troveranno il treno straordinario senza fermate intermedie diretto a Palermo Centrale. A Palermo Cle è previsto un treno straordinario in partenza alle 9:15, con percorso via Messina e destinazione Catania, con 500 posti disponibili.

La situazione è in evoluzione: la società di gestione ha annunciato nuove comunicazioni nelle prossime ore, in base all’andamento dell’attività eruttiva e alla dispersione della cenere.