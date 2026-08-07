La piscina comunale di Modica è prossima alla riapertura. Il Comune ha raggiunto un accordo con l’ex gestore dell’impianto — chiuso da mesi — che manterrà la gestione per un altro anno versando 30.000 euro all’ente, con polizza fidejussoria a garanzia. L’intesa è stata definita nel corso di un incontro a cui hanno partecipato la sindaca Maria Monisteri Caschetto, l’assessore ai Lavori pubblici Girolamo Carpentieri e la presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo.

Con la chiusura del contenzioso, il Comune acquisisce la proprietà di macchinari, attrezzature e sistemi di riscaldamento interni all’impianto, beni acquistati in precedenza dal gestore: un trasferimento patrimoniale che fa parte dei termini economici definiti nell’accordo.

«Ancora qualche settimana e poi finalmente l’impianto entrerà in funzione», hanno dichiarato la sindaca Monisteri Caschetto e l’assessore Carpentieri, definendo l’incontro «proficuo, concreto e che assume un chiaro carattere propedeutico a una ormai prossima apertura della piscina».

Nel frattempo, il gestore provvederà ai lavori urgenti necessari dopo il lungo periodo di inattività. In parallelo, l’Amministrazione ha annunciato un prossimo incontro con l’impresa che ha in appalto i lavori di manutenzione e ristrutturazione, per la consegna degli stessi e l’avvio della fruizione. Sul fronte della gestione futura, sarà pubblicato un bando per l’affidamento definitivo dell’impianto.

I 30.000 euro versati dal gestore transitorio coprono il periodo di gestione provvisoria per un altro anno e rientrano nella definizione complessiva delle pendenze economiche tra le parti. Non è stata indicata una data precisa per la riapertura al pubblico ma con ogni probabilità sarà tra qualche settimana.