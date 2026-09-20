Sono sbarcati a Pozzallo all’alba di domenica 20 settembre 85 migranti, tra cui 24 minori. Erano stati soccorsi in mare dalla motovedetta della Guardia costiera a circa 80 miglia dalle coste iblee.

A bordo dell’imbarcazione intercettata c’erano 61 uomini e 24 minori, tutti di sesso maschile, originari di Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan. I minori sono oltre un quarto delle persone sbarcate.

Il gruppo sarebbe partito dalla Libia venerdì 18 settembre. Una volta a terra, i migranti sono stati trasferiti nell’hotspot di Pozzallo per le procedure di identificazione e accoglienza.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha commentato le operazioni: «Pozzallo continua a garantire, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, una risposta organizzata nelle operazioni di soccorso e accoglienza». Nel suo intervento ha citato la Guardia costiera, le forze dell’ordine, il personale sanitario e gli altri operatori impegnati nelle operazioni.