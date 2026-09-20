Il Modica conquista la prima vittoria stagionale in campionato. Al “Pietro Scollo” i rossoblù di Filippo Raciti battono 1-0 il Castrum Favara: decide Reinero al 27’ della ripresa, su calcio d’angolo battuto da Garufi.

Un successo arrivato più tardi del previsto. Già nel primo tempo il Modica aveva creato numerose occasioni e al 30’ aveva ottenuto anche la superiorità numerica, perché il Castrum Favara era rimasto in dieci per l’espulsione di Cusanno. Per sbloccare la partita è servita comunque la ripresa.

I padroni di casa erano partiti con grande intensità. Al 9’ Giardina di testa ha costretto il portiere ospite a smanacciare in angolo, poi ha riprovato dalla distanza. Tra l’11’ e il 12’ Pierce ha cercato il diagonale su servizio di Cappello e Garufi ha concluso alto al termine di un’azione corale. Il Favara ha risposto al 18’ con un lungo lancio, finito sull’incrocio dei pali e poi sul fondo. Un minuto dopo Flores, servito da Cappello, ha mandato di poco alto di testa; al 28’ Pierce ha sfiorato il bersaglio.

Dopo l’espulsione il Modica ha continuato a spingere. Sulla punizione successiva il portiere ospite ha dovuto intervenire, poi Asero di testa ha mandato a lato. Al 34’ Pierce ha avuto un’altra grande opportunità davanti alla porta, senza però inquadrarla, e prima dell’intervallo ci hanno provato anche Cappello e Flores. Al 43’, sul fronte opposto, Ballatore ha trovato la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Nella ripresa il Favara ha tentato di rientrare in partita: Romano ha neutralizzato una conclusione di Ballatore e un colpo di testa di Fortunato è finito alto. Al 14’ Giardina ha costretto ancora la difesa ospite a rifugiarsi in angolo.

Il gol è arrivato al 27’. Garufi ha battuto dalla bandierina un pallone preciso al centro dell’area e Reinero, entrato al 15’ al posto di Pierce, si è fatto trovare pronto per l’1-0, dodici minuti dopo il suo ingresso in campo.

Nel finale il Modica ha avuto l’occasione per chiuderla: al 43’ Reinero si è presentato davanti al portiere senza riuscire a superarlo e al 48’ Misseri, subentrato al 41’ a Flores, ha mandato a lato dalla distanza. All’ultimo respiro Ballatore ha avuto la palla del pareggio, ma con Romano lontano dai pali ha calciato alto.

Il tabellino

MODICA: Romano; Garufi; Pierce (15’ st Reinero); Asero (32’ st Sangare); Flores (41’ st Misseri); Castillo (4’ st Ferchichi); Giardina; Kljajic; Callegari; Cappello; Milazzo (25’ st Fedele). A disposizione: Sanchez Parraga, Incatasciato, Aprile, Fiore. Allenatore: Filippo Raciti.

CASTRUM FAVARA: Di Silvestro; Ballatore; Vaiana; Volpe; Cusanno; Sciortino; Schembari; Fortunato; Tripoli (33’ st La Mantia); Conti (36’ pt Bellingardo); Marchica (40’ st Polifemo). A disposizione: Perez Pinto, Collura, Andoh, Federico, Vairo, De Min. Allenatore: Carlo Novara.

Marcatore: 27’ st Reinero (M). Espulso: 30’ pt Cusanno (CF). Ammoniti: Giardina (M), Schembari, Bellingardo (CF).