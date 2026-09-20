Il Santa Croce Soccer ha battuto 2-1 il Frigintini domenica 20 settembre allo stadio «Kennedy» di Santa Croce Camerina, nell’andata del primo turno di Coppa Italia. Yahya e Tomaino hanno indirizzato il derby nel primo tempo; nella ripresa il rigore di Simone Drago ha riaperto la qualificazione, che si deciderà al ritorno.

Il Frigintini di Ciccio Di Rosa ha giocato con diverse assenze tra infortunati e squalificati e recrimina per un episodio al 78′. Un tiro di Gazzè, secondo i rossoblu, dopo aver colpito la traversa è caduto a terra oltre la linea di porta prima di tornare in campo. L’arbitro Giuseppe Guastella, di Ragusa, e il suo assistente hanno lasciato correre.

Il primo quarto d’ora è stato di studio. Il Santa Croce ha provato a tenere il pallino, ma ha trovato un Frigintini ben schierato e pronto al sacrificio, che chiudeva ogni varco in difesa e ripartiva ogni tanto senza risultati. La gara si è sbloccata qualche minuto dopo il cooling break: al 33′ Yahya ha battuto Caruso per l’1-0.

I rossoblu non si sono scomposti e hanno creato qualche azione di un certo pericolo, senza riuscire a sfondare. Allo scadere della prima frazione, al 47′, Tomaino ha battuto ancora Caruso con un bel tiro e ha mandato le squadre al riposo sul 2-0.

Nella ripresa il Frigintini ha alzato il ritmo e al 9′ ha rimesso in gioco la qualificazione. L’arbitro ha ravvisato un’irregolarità in area su Drago e ha indicato il dischetto. Dagli undici metri lo stesso Simone Drago, ex di turno, ha battuto La Licata per il 2-1.

Il Santa Croce non si è lasciato intimorire e ha provato ad allargare il vantaggio, ma con sempre meno convinzione. Dopo l’episodio del 78′ la stanchezza si è fatta sentire sul terreno del «Kennedy» e la partita è andata via via spegnendosi.

Il Frigintini esce dal «Kennedy» con la convinzione che, recuperando infortunati e squalificati e ritrovando la migliore condizione, potrà togliersi qualche soddisfazione. È l’atteggiamento che l’allenatore Di Rosa chiede alla squadra: affrontare ogni partita a testa alta, con rispetto per gli avversari ma senza timori reverenziali.

Archiviata l’andata, il Frigintini pensa all’esordio in campionato: domenica 27 settembre allo stadio «Pietro Scollo» contro il Pro Ragusa. Il ritorno di Coppa Italia, a campi invertiti, è in programma mercoledì 30 settembre.

Il tabellino

Santa Croce Soccer 2 – Frigintini 1

Marcatori: pt 33′ Yahya, 47′ Tomaino; st 9′ Drago (rigore)

Santa Croce Soccer: La Licata, Golisano, Spatola, Kodra, Wally, Sferrazza, Garufi, Tinnirello, Yahya, Tomaino, Basile. All. Campanaro

Frigintini: Caruso, Mallia, Amato, Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Cavallo, Drago, Noukri, Savarino. All. Di Rosa

Arbitro: Giuseppe Guastella di Ragusa. Assistenti: Davide Iannì di Siracusa e Giuseppe Di Blasi di Ragusa.