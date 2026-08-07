La Polizia di Stato Di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un 31enne ragusano. Il provvedimento costituisce un aggravamento della misura cautelare già in atto ed è stato disposto nell’ambito di un procedimento penale per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La mirata attività di controllo del territorio operata dalle Volanti della Questura e gli approfondimenti investigativi esperiti della Squadra Mobile hanno, infatti, evidenziato le gravi violazioni delle prescrizioni imposte dalla precedente misura cautelare.
Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.