La pallavolo maschile di Modica si rafforza anche fuori dal campo. L’Avimec Modica ha ingaggiato il dottor Luca Santacroce come nutrizionista della squadra in vista della prossima stagione di serie A3, il cui campionato prenderà il via il 18 ottobre.
Santacroce, originario di Ragusa, seguirà l’alimentazione degli atleti del sestetto biancoazzurro con piani personalizzati pensati per ottimizzare la performance, accelerare i recuperi e prevenire gli infortuni. I “Galletti” inizieranno la preparazione il 24 agosto: da quel giorno il nutrizionista sarà operativo a pieno regime insieme al resto dello staff tecnico.
«Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Avimec Modica — ha dichiarato Santacroce — e ringrazio la dirigenza per la fiducia. Metterò le mie competenze al servizio della squadra, con l’obiettivo di supportare gli atleti nel raggiungimento della migliore condizione fisica attraverso un’alimentazione mirata.»
Il suo intervento coprirà sia gli atleti confermati sia i nuovi arrivi che completeranno il roster, con un approccio che la società descrive come scientifico e individualizzato. «Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso», ha aggiunto Santacroce, «e di contribuire, insieme a tutto lo staff, al raggiungimento degli obiettivi della stagione.»