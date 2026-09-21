A Marina di Ragusa è iniziata sabato 19 settembre la terza edizione di Marina Gourmet, la rassegna dell’enogastronomia organizzata dal Comitato del Gusto. Nella prima giornata il pubblico è stato numeroso, tra i banchi di degustazione sul lungomare Andrea Doria e alla serata di presentazione in piazza Duca degli Abruzzi. La manifestazione, nata per destagionalizzare il turismo della frazione rivierasca, si chiude lunedì 21 settembre.

Domenica 20 settembre si riparte alle 18 al Marina’s Lounge Bar con la masterclass di Matteo Gallello, dal titolo “Temperamento mediterraneo e territorialità”. Dalle 18:30 alle 23 le degustazioni di vino proseguono sul lungomare Andrea Doria, dove c’è anche un’isola dei sapori: gli chef del Comitato del Gusto preparano i finger dal vivo e si danno il cambio ai fornelli.

Alle 21 il ristorante Zefiro, sempre sul lungomare Andrea Doria, ospita una cena firmata dagli chef del Comitato del Gusto. Il menù mette insieme la storia di ciascuno di loro per raccontare una cucina del territorio, con sapori mediterranei. In piazza Duca degli Abruzzi la musica ricomincia alle 21:45 con i Suddeka, seguiti da Guglielmo Tasca.

Sabato le degustazioni sono cominciate nel pomeriggio e sono andate avanti fino a tarda sera. Ai banchi del lungomare le cantine hanno presentato le loro etichette a winelovers e appassionati, in un confronto diretto con i produttori. Alcuni arrivavano dalla vendemmia appena chiusa, altri sono ancora impegnati nella campagna 2026.

In piazza Duca degli Abruzzi, cuore della prima serata, il Comitato del Gusto ha presentato l’edizione davanti a una platea numerosa. Il primo pensiero il presidente Sergio Magro, a nome di tutto il comitato, lo ha dedicato a Pinuccio La Rosa, ideatore dell’associazione e del format, scomparso nei mesi scorsi. Il comitato lo ricorda come un punto di riferimento per l’enogastronomia e per la macchina organizzativa di Marina Gourmet.

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che è anche vicepresidente del Libero Consorzio comunale, il deputato regionale Nello Dipasquale e il commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-est Sicilia Antonio Belcuore hanno sottolineato lo stesso punto. La collaborazione tra pubblico e privato ha riportato l’attenzione su Marina di Ragusa, nota per la costa ma anche per la cultura del cibo e del vino.

Il Comitato del Gusto ha assegnato anche quattro premi, con riconoscimenti realizzati dall’azienda Thalass, a imprenditori dell’eccellenza gastronomica. Il Premio alla Carriera è andato a Pietro Carnemolla, patron dello storico ristorante Imperial di Marina di Ragusa. Il Premio all’Innovazione a Lorenzo Cannella, dell’azienda Mangrovia di Scicli, che ha costruito un circuito di sostenibilità, ricerca e creatività.

Il Premio alla Gratitudine è andato a Francesca Planeta, dell’omonima cantina e della Foresteria Planeta a Menfi. Per questa edizione c’è anche un Premio alla Memoria: è per Crocifisso Ruggiero, ideatore della Festa dell’Addio all’Estate, tra i primi a intuire le potenzialità di Marina di Ragusa legate all’enogastronomia. Lo hanno ritirato i nipoti.

Sul palco il comico Paolo Migone ha portato un’ora di monologhi. A seguire, in piazza Duca degli Abruzzi, il concerto della Strike Band ha proposto rockabilly, rock ‘n roll e swing.

Marina Gourmet riceve il contributo del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio comunale di Ragusa, della Presidenza dell’Ars e della Camera di Commercio del Sud-est Sicilia, oltre che di aziende siciliane che sostengono il progetto.