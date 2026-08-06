Torna per la seconda estate consecutiva il servizio di bus potenziato tra Modica e Marina di Modica. Dal centro città alla marina, e viceversa fino alle tre di notte: l’amministrazione comunale ha confermato l’iniziativa «Vai col bus. Insieme e in sicurezza», attiva fino al 31 agosto con corse SAIS Autolinee finanziate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

La novità rispetto all’anno scorso sono due corse aggiuntive: una partenza da Modica verso Marina alle 20 e il ritorno da Marina di Modica verso Modica alle 3 di notte. Due fasce orarie pensate per coprire le uscite serali e il rientro a tarda notte, quando l’alternativa è quasi sempre l’auto privata.

Due serate, il 10 agosto — Notte di San Lorenzo — e il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, tutte le corse saranno gratuite. Entrambe le date coincidono con gli eventi del Modica Summer Fest.

«Per questa estate, grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono state istituite altre due nuove corse SAIS Autolinee sino al 31 agosto: Modica–Marina di Modica alle 20 e Marina di Modica–Modica alle 3 di notte», ha dichiarato Leandro Giurdanella, assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana. «Una scelta dettata proprio da quella volontà della nostra amministrazione di trasmettere serenità alle famiglie e sicurezza alle ragazze e ai ragazzi.»

L’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro ha confermato che il 10 e il 14 agosto «tutte le corse saranno gratis», definendo le due serate un segnale della volontà di «vivere l’estate e gli eventi della nostra Modica Summer Fest col sorriso».

Il progetto è sostenuto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La presidente Maria Rita Schembari è indicata dall’amministrazione modicana come la figura che ha spinto con maggiore decisione per il rinnovo dell’iniziativa.

Il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha inquadrato la scelta in un’ottica più ampia: «Andare in bus da Modica a Marina di Modica e viceversa, attraverso corse frequenti e sicurezza diffusa, significa godere davvero della bellezza dell’estate.»