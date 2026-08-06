L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, annuncia l’avvio dei lavori di potenziamento, riqualificazione ed efficientamento dell’area artigianale, un intervento atteso da tempo e reso possibile grazie a un finanziamento di quasi un milione di euro. Una somma che la città aveva rischiato di perdere, ma che è stata recuperata grazie all’impegno dell’onorevole Nello Dipasquale, il cui intervento ha consentito di riottenere un finanziamento che spettava a Vittoria e che oggi permette di intervenire su una zona strategica per la viabilità e per le attività produttive.

Nicastro spiega che l’area artigianale versa in condizioni critiche: il manto stradale è deteriorato, con fessurazioni e avvallamenti, la zona è soggetta ad allagamenti e manca una segnaletica adeguata. Si tratta di un nodo viario fondamentale, perché collega Vittoria con Gela, Comiso e Acate ed è attraversato quotidianamente da mezzi pesanti e veicoli da lavoro. I lavori, già aggiudicati, interesseranno via Filippo Bonetta, via del Progresso, via del Lavoro, via Rocco Chinnici, via Giuseppe Caruso, via delle Attività Produttive e via Emanuele Ingrao, con un intervento complessivo che punta a restituire sicurezza, funzionalità e decoro a tutta l’area.

L’assessore sottolinea che il progetto prevede il rifacimento completo del manto stradale, la realizzazione di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche per evitare allagamenti, la costruzione di cunette e opere idrauliche, il potenziamento dell’illuminazione pubblica con nuovi punti luce dotati anche di tecnologia fotovoltaica e il rifacimento totale della segnaletica orizzontale, oggi assente o sbiadita. Un intervento che migliorerà la rete viaria locale e sovracomunale, garantendo condizioni adeguate a chi lavora e a chi transita quotidianamente.

Nicastro evidenzia che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aiello aggiunge così un altro risultato concreto alla propria attività, portando avanti un progetto che risponde alle esigenze reali del territorio. L’assessore ricorda inoltre che l’intervento nasce anche dal confronto con le categorie produttive, grazie agli incontri avuti nei mesi scorsi con la CNA e con gli operatori dell’area artigianale, che hanno contribuito a definire le priorità e le criticità da affrontare.

Un lavoro che, conclude Nicastro, restituisce dignità a una zona fondamentale per l’economia cittadina e che rappresenta un passo avanti importante nella modernizzazione delle infrastrutture di Vittoria.