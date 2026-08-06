Una capretta trovata con tutte e quattro le zampe legate, abbandonata sul bordo della strada provinciale Ispica-Pozzallo, a circa un chilometro dal centro di Pozzallo. È successo nei giorni scorsi, intorno alle 14 — le ore più calde della giornata — quando qualcuno ha dato l’allarme e un gruppo di volontari è intervenuto per salvare l’animale.

L’immagine dell’ovino immobilizzato sotto il sole ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando indignazione e condivisioni. L’animale, esposto alle temperature di piena estate senza possibilità di muoversi né ripararsi, rischiava di morire per disidratazione o colpo di calore.

I volontari hanno raggiunto il posto non appena ricevuta la segnalazione e hanno liberato la capretta. Dopo le prime cure, l’animale è stato messo in sicurezza e risulta ora fuori pericolo.

Non è chiaro chi abbia abbandonato l’animale in quelle condizioni né se siano stati avviati accertamenti. La capretta si trovava in un tratto di strada aperta, senza ombra, nelle ore di punta del caldo.