A Vittoria ignoti si sono introdotti nell’area del serbatoio idrico di via Fanti e hanno tranciato i cavi elettrici che alimentano i faretti d’illuminazione. Lo ha reso noto il Comune domenica 20 settembre. Non è stata indicata la data in cui è avvenuto il danneggiamento e non sono noti i motivi del gesto.

A scoprire il danno è stato un operaio comunale, che ha avvertito subito l’assessore Campailla. È stato poi allertato il comandante della Polizia Locale, Alessandro Basile, che ha disposto l’intervento degli agenti.

Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e sequestrato una forbice in ferro trovata sul posto, che sarebbe stata usata per recidere i fili. L’attrezzo è a disposizione per gli accertamenti tecnici e investigativi. Secondo l’Amministrazione, l’intervento sui cavi avrebbe potuto comportare seri rischi per chi l’ha compiuto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire come gli autori siano entrati nel serbatoio e per individuare eventuali responsabilità. Il Comune ha condannato ogni atto che danneggi il patrimonio pubblico e ha assicurato attenzione sulla tutela dei beni comunali.

Il sindaco Aiello ha rivolto un appello alla città: «Invito tutti a far sì che unitariamente si dia una risposta concreta e forte a chi vuole danneggiare Vittoria».

Sono invece affidati alla Polizia di Stato gli accertamenti su un precedente episodio, richiamato dall’Amministrazione comunale.