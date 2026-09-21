Vittoria conferisce il Riconoscimento al Valore Civile ad Angelo Roccaforte, 48 anni. Durante un incendio a Vittoria è intervenuto con la propria autobotte contro le fiamme di un furgone. La cerimonia è in programma mercoledì 23 settembre.

Il furgone trasportava bombole di ossigeno medicale ed era avvolto dal fuoco. Le esplosioni mettevano a rischio persone, abitazioni e attività vicine. Roccaforte stava percorrendo la Statale 115 in direzione Comiso quando ha visto una colonna di fumo. Ha fatto inversione ed è andato verso l’incendio.

Non è un vigile del fuoco. Ha comunque cominciato a spegnere le fiamme e a contenere il rogo. La Città di Vittoria motiva il riconoscimento come testimonianza di gratitudine per il coraggio e il senso di responsabilità dimostrati.

La cerimonia comincerà alle 11 nella Sala degli Specchi.