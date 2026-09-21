A Ragusa la Compagnia G.o.D.o.T. ha presentato nei giorni scorsi, alla Maison GoDoT, il cartellone della 21ª stagione di “Palchi Diversi”, in programma da ottobre 2026 a maggio 2027. Il nuovo ciclo accompagna la compagnia, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, verso i trent’anni di attività, che ricorrono nel 2027.

Quest’anno renderà omaggio a tre autori: Gabriel García Márquez e Dario Fo, di cui ricorre il centenario della nascita, e Carlo Collodi, a 200 anni dalla nascita. Sul palco, con i direttori artistici, ci saranno gli attori della compagnia.

Il cartellone entra nel vivo con Ubu Re di Alfred Jarry, alla Maison GoDoT venerdì 30 e sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Lo spettacolo era già andato in scena lo scorso anno e torna in cartellone. Seguono due incontri sul rapporto tra teatro e cinema, legati agli anniversari e condotti dal critico Danilo Amione e dal professor Giuseppe Traina: il 15 novembre su Dario Fo, il 13 dicembre su Carlo Collodi.

A gennaio e febbraio la Maison GoDoT ospita “Madre Courage e i suoi figli” di Bertolt Brecht, che affronta il tema della guerra. A marzo Federica Bisegna narra “L’amore ai tempi del colera”, omaggio a García Márquez. In primavera arriva “Eros e Britney: l’evoluzione può attendere”, commedia satirica scritta da Bisegna su una coppia e una famiglia di “nuovi trogloditi”. La stagione si chiude a maggio con un altro Brecht, “L’eccezione e la regola”, opera didattica su sfruttamento del lavoro e paura del diverso, adatta anche ai ragazzi dai 12 anni in su.

La regia di tutti gli spettacoli è di Vittorio Bonaccorso. Federica Bisegna cura gli adattamenti dei testi e i costumi.

Ampio spazio anche al Teatro Ragazzi. Si comincia a novembre con “Il Mago di Oz”, spettacolo di Bisegna da L. Frank Baum nato dai Laboratori Baby e Junior dello scorso anno. A dicembre, nel bicentenario della nascita di Collodi, torna “Le avventure di Pinocchio”; a gennaio 2027 è la volta de “Il sentiero fantastico”, a febbraio del “Carnevale alla Maison GoDoT”, festa per bambini in maschera dedicata alle favole.

La novità assoluta è Narralibro – sfoglia, gioca, racconta, laboratorio interattivo con gli attori della compagnia, con le matinée domenicali dell’11 ottobre, del 15 novembre e del 27 dicembre 2026 e del 18 aprile 2027. Da ottobre ripartono anche i laboratori teatrali per bambini e ragazzi.

«In questi anni abbiamo attraversato generi, autori e linguaggi diversi, senza perdere di vista ciò che per noi resta fondamentale: il lavoro della Compagnia, la formazione e il rapporto diretto con il pubblico», hanno dichiarato congiuntamente i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso.

La compagnia, hanno spiegato, porta avanti il proprio progetto «senza finanziamenti pubblici né sponsorizzazioni private, sostenendo direttamente il lavoro necessario alla realizzazione delle attività». Un fatto che, secondo i due direttori, conferma «quanto sia forte in noi la volontà di continuare a fare teatro, formazione e cultura nella nostra città».