A Ragusa un lavoratore di 52 anni, di origini marocchine e residente nel Ragusano, ha trovato un portafoglio con documenti, carte di pagamento e circa 2.900 euro in contanti e lo ha consegnato ai Carabinieri. Il portafoglio era appoggiato su una colonnina di una stazione di servizio in contrada Majorana.

Il 52enne era diretto al lavoro a Comiso. Ha deciso comunque di tornare indietro e di portare il tutto al Comando Provinciale dei Carabinieri. Il portafoglio era stato lasciato sulla colonnina, probabilmente per distrazione, da chi si era fermato poco prima a fare rifornimento.

Dai documenti contenuti nel portafoglio i militari hanno risalito l’identità del proprietario: un infermiere di 41 anni, di Ragusa, in servizio in una struttura ospedaliera di Catania.

I carabinieri della Stazione lo hanno contattato e, dopo qualche ora, l’uomo ha riavuto ciò che aveva smarrito. Non mancava nulla: né i documenti, né le carte, né i contanti.

Il 41enne ha poi voluto contattare di persona il 52enne per ringraziarlo.