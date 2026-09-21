Scicli ricorda Bruno Ficili, il docente e pacifista definito «Educatore di Pace», con una serata in programma lunedì 21 settembre alle 19 a Palazzo Mormino, a Donnalucata. L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale e dell’associazione di promozione sociale Il Molo, che l’hanno collocata nella Giornata internazionale della Pace. L’ingresso è libero.

A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Aldo Mantineo. Tra i relatori ci sono Daniele Caviglia, ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università Kore di Enna, Anna Halytska, vicepresidente dell’associazione italo-ucraina I Nuovi Confini Onlus, e Paolo Ficili, figlio del professore. I saluti istituzionali saranno portati dall’assessore Giuseppe Mariotta.

Ficili ha dedicato la vita a diffondere la cultura della non violenza tra i popoli e tra le nuove generazioni. Per tredici volte consecutive, ricorda il Comune, la sua candidatura al Premio Nobel per la Pace è stata presentata dal Congresso degli Stati Uniti.

Il Molo aprirà al pubblico le stanze della propria sede dentro Palazzo Mormino, ufficialmente dedicate alla memoria di Bruno Ficili.