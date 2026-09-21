Scicli ha ospitato una delegazione del Gymnasium “Friedrich Ludwig Jahn” di Forst, in Germania. Studenti e docenti sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco Mario Marino, nell’ambito della seconda fase del progetto Erasmus promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Q. Cataudella”.

Il programma ha toccato due luoghi simbolo della città: il Gabinetto del Sindaco, celebre come la “questura di Montelusa” nella serie tv sul commissario Montalbano, e Palazzo Spadaro. «Insieme ai docenti e ai ragazzi abbiamo condiviso un momento di confronto istituzionale e culturale», ha dichiarato Marino.

Il sindaco ha descritto la reazione degli ospiti. «È stato un vero orgoglio vedere l’entusiasmo e l’ammirazione negli occhi degli studenti tedeschi verso la bellezza dei nostri luoghi e il calore della nostra comunità», ha spiegato. Marino ha aggiunto di aver ricevuto dai ragazzi parole di apprezzamento per Scicli e per l’amministrazione comunale.

Per il sindaco l’incontro dimostra anche il valore dei percorsi europei. «Momenti come questo testimoniano l’importanza dei percorsi europei: un’occasione concreta di scambio, arricchimento reciproco e autentica crescita per le giovani generazioni», ha detto.

Marino ha ringraziato il dirigente scolastico, i docenti e tutto il “Cataudella” «per l’impegno costante nel costruire ponti culturali che aprono Scicli al mondo».