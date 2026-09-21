A Ragusa la statua dell’Immacolata è tornata sull’altare maggiore della chiesa di piazza Cappuccini, dopo il restauro. La ricollocazione è avvenuta domenica 20 settembre in serata, durante una celebrazione presieduta dal parroco Nicola Iudica. L’appuntamento fa parte delle iniziative per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Ai fedeli riuniti in chiesa la restauratrice Paola La Rosa ha illustrato le operazioni eseguite sul simulacro: un lavoro di recupero e conservazione, con attività delicate per preservarne l’integrità nel tempo. Nel racconto è emerso anche il valore della statua come bene artistico e devozionale della chiesa.

Dopo la messa, la serata è proseguita con il concerto «Suoni di Rinascita», eseguito dall’Hybleo Brass diretto dal maestro Salvatore Scannavino.

Le celebrazioni, inserite nell’Anno giubilare francescano, proseguono mercoledì 23 settembre, giorno della memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. Alle 18 sono in programma il Santo Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18:30 la messa, presieduta da don Gianni Corallo, economo diocesano e vicario parrocchiale della chiesa di San Giorgio a Ragusa Ibla, con l’animazione della comunità parrocchiale.

Alle 19:30 lo stesso don Corallo terrà la catechesi «Francesco, padre e modello di San Pio da Pietrelcina». L’incontro approfondisce il legame spirituale tra il santo di Assisi e Padre Pio e l’influenza della spiritualità francescana sul cammino umano e religioso del frate di Pietrelcina.