A Giarratana un gruppo di ricamatrici arrivate dal Canada ha scelto di imparare lo sfilato siciliano direttamente da chi lo pratica, la maestra Rosanna Garofalo. Le donne sono inserite in un progetto della società Creativeitaly.
Garofalo è iscritta al R.E.I.S., il Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, nel Libro dei Tesori Umani Viventi.
Lo sfilato è un ricamo tradizionale che nasce dal tessuto stesso: si sfilano alcuni fili e si lavorano quelli che restano, fino a comporre il disegno. È la tecnica di cui le ricamatrici sono venute a imparare i segreti.
Non è stato indicato quante ricamatrici facciano parte del gruppo né per quanto tempo si fermeranno a Giarratana.