La Passalacqua Ragusa ha vinto la prima amichevole casalinga della preparazione contro l’Athleta Basketball Club, squadra che gioca nella prima divisione maltese. Il test è arrivato in vista del campionato di serie A2 femminile Lbf Credem Banca.

La partita si è indirizzata subito. Nei primi due quarti la squadra dell’head coach Paolo Seletti ha vinto 33-10 e 42-7, e da quei parziali l’allenatore ha ricavato le indicazioni principali, sia nell’atteggiamento difensivo sia in quello offensivo. Terzo e quarto quarto si sono chiusi 21-12 e 22-7.

Nel tabellino compaiono quattordici giocatrici: tredici sono scese in campo e hanno segnato, mentre Di Fine non è entrata. Fra loro anche tre giocatrici delle giovanili, al debutto davanti al pubblico di casa dopo un mese di allenamenti con la prima squadra.

La miglior realizzatrice è stata Heriaud con 22 punti, seguita da Leghissa con 19 e da Johnson con 15. Mazza ne ha messi 14, Consolini 12.

«Sono felice che siamo riusciti a ruotare tutto il roster», ha spiegato Seletti, «è stata una buona sgambata, abbiamo messo entusiasmo e ci siamo avvicinati di un passo a uno standard che è comunque (e naturalmente) ancora molto lontano».

Prima dell’avvio del campionato, la Passalacqua è attesa dal torneo di Costa Masnaga, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre. Con le ragusane giocheranno le padrone di casa e Broni, entrambe di serie A1, e Milano Basket Stars, di serie A2.