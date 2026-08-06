È arrivato il momento della verità. La We Beach Catania è pronta a scendere in campo nelle Final Eight della Serie A Q8 di beach soccer, ultimo atto della stagione che assegnerà lo Scudetto 2026. Domani, venerdì 7 agosto, alle ore 18.30, sulla sabbia della Beach Arena di Scoglitti, la formazione etnea affronterà il Cagliari nel quarto di finale che inaugura la fase decisiva del campionato.

Una sfida attesa e ricca di significati per la squadra allenata da Mario Giuffrida, che ritrova un avversario già affrontato nel corso della stagione. L’ultimo confronto con i sardi si è concluso soltanto a un secondo dalla sirena, con il Cagliari capace di trovare il gol decisivo al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino all’ultimo istante.

La We Beach Catania ha vissuto una settimana intensa di preparazione, lavorando con grande attenzione su ogni dettaglio in vista del grande appuntamento. Il gruppo ha potuto contare anche sulla presenza di Emmanuele Zurlo e lo svizzero Borer, aggregatisi alla squadra già nei giorni scorsi per preparare al meglio il gran finale della stagione e mettere a disposizione dei compagni esperienza e qualità. Oggi pomeriggio è in programma la rifinitura con la rosa di giocatori al gran completo (15 i convocati per Scoglitti).

Adesso spazio al campo, con i rossazzurri chiamati a giocarsi tutte le proprie possibilità in una sfida secca che vale l’accesso alle semifinali. Serviranno concentrazione, determinazione e grande spirito di squadra per superare un Cagliari che ha dimostrato tutto il proprio valore nel corso del campionato la cui fase regolare è stata tra le più equilibrate e combattute di sempre, come più volte sottolineato dallo stesso tecnico Mario Giuffrida. Sono stati giorni speciali per la squadra che si è stretta molto attorno all’obiettivo di giocarsela sulla sabbia di casa nel migliore dei modi, consapevoli della grande attenzione che avrà attorno e il tifo del pubblico di Scoglitti che ha risposto presentissimo in questi giorni dedicati ai play off promozione e all’Under 20.

Il programma dei quarti di finale della Serie A Q8 – Venerdì 7 agosto

La giornata prenderà il via alle ore 17.00 con Viareggio-Napoli. A seguire, alle 18.30, il match tra Cagliari e We Beach Catania. In serata spazio agli ultimi due quarti: alle 20.30 sarà la volta di Sambenedettese-Milano, mentre alle 22.00 si chiuderà il programma con Pisa-Terracina. We Beach Catania è pronta: domani alle 18.30 il primo passo verso il sogno tricolore.