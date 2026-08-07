Sold out giovedì sera al Parco archeologico di Caucana, a Santa Croce Camerina, dove i Queentessenza hanno portato sul palco del KauFest Estate 2026 il repertorio dei Queen davanti a centinaia di spettatori. Bohemian Rhapsody e Somebody to Love hanno accompagnato il tramonto sul mare, con l’area archeologica che ha fatto da cornice naturale allo spettacolo.

Un’atmosfera che il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro, ha descritto con parole precise: «Vedere centinaia di persone emozionarsi davanti a un tramonto sul mare, accompagnato dalla musica dei Queen, è la conferma che la cultura può davvero unire e rigenerare i territori».

Il KauFest è organizzato dall’associazione culturale Palco Uno con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Santa Croce Camerina e del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, diretto da Giuseppe Morando.

Il programma continua domenica 9 agosto con Gramigna di Giovanni Verga, spettacolo teatrale con Jacopo Cavallaro e Greta D’Antonio, produzione Dreamworld Pictures. Martedì 11 agosto sarà invece la volta di Cabaret-Tiamo Show, con Mariuccia Cannata e Adriano Canonico.

«Il nostro obiettivo — ha aggiunto Nicastro — è costruire un ponte tra la cultura popolare e quella classica, tra la musica e il teatro, tra la leggerezza e la riflessione. Il KauFest vuole essere un festival che appartiene a tutti».

Tutti gli appuntamenti si svolgono al Parco archeologico di Caucana.