Sono partiti i lavori di riqualificazione della zona artigianale di Comiso. Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna ufficiale del cantiere alla ditta Patriarca Group, che ha aperto la fase operativa di un intervento atteso da mesi e finanziato attraverso un bando regionale dedicato alle aree artigianali. Il termine è fissato a dicembre 2026.

Comiso è il primo Comune della provincia di Ragusa ad avviare concretamente i lavori previsti dal bando — un primato che la Cna territoriale di Ragusa riconduce alla rapidità con cui l’amministrazione comunale ha risposto fin dall’inizio dell’anno, quando l’associazione di categoria aveva presentato il programma ai sindaci del territorio.

Il cantiere trasformerà l’aspetto e la funzionalità dell’area: il progetto prevede il rifacimento del manto stradale, la riqualificazione dei marciapiedi, una nuova illuminazione pubblica con tecnologia fotovoltaica, la gestione e regimentazione delle acque piovane, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e interventi di piantumazione. Risorse complessivamente stimate in circa 10 milioni di euro, distribuite sulle piccole e medie imprese rappresentate dalla Cna nella provincia.

Il percorso che ha portato alla consegna dei lavori era iniziato a gennaio con una serie di incontri istituzionali. A Comiso, la Cna aveva coinvolto il sindaco e l’assessore alle Attività produttive Roberto Cassibba, poi aveva avviato un giro di ascolto diretto nelle aree artigianali della provincia. Il momento più significativo si era tenuto il 21 maggio scorso presso l’officina Daf, dove imprenditori locali, assessore e associazione si erano riuniti per definire le priorità di intervento.

«La Cna ha svolto un’attività capillare di ascolto delle imprese, visitando tutte le aree artigianali della provincia», ha dichiarato Giampaolo Roccuzzo, presidente della Cna territoriale di Ragusa. «Grazie alla rapidità dell’azione amministrativa e alla collaborazione con le imprese, Comiso è il primo Comune della provincia di Ragusa ad avviare concretamente i lavori previsti dal bando.»

Alla cerimonia di consegna erano presenti numerose imprese della zona artigianale, l’assessore Cassibba, il presidente Roccuzzo e il responsabile della Cna comunale Andrea Distefano.

Il segretario territoriale Carmelo Caccamo guarda già oltre Comiso: l’esperienza del bando di riqualificazione delle aree artigianali, a suo avviso, dovrebbe diventare un modello da estendere alle zone industriali ex Irsap della provincia, «che mostrano carenze ormai da troppi anni».