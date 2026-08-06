Messina piange Alessandra Frazzica morta a 21 anni nel crollo dell’edificio di Pistunina. La camera ardente è allestita da oggi, giovedì 6 agosto, a partire dalle ore 10, nella cappella del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. I funerali si terranno venerdì 7 agosto alle 16.30 nella Basilica Cattedrale Duomo di Messina.
La giovane lavorava all’interno del bazar cinese che si trovava nell’edificio crollato e studiava all’Università di Messina. È lei la vittima più giovane della tragedia di Pistunina.
La direzione dell’azienda ospedaliera universitaria ha messo a disposizione la cappella dell’ospedale per consentire a familiari, amici e cittadini di raccogliersi in preghiera e prendere congedo dalla ragazza.