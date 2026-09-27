Treni fermi tra Catania e Siracusa per quattro mesi. Da giovedì 1° ottobre 2026 fino al 31 gennaio 2027, Rete ferroviaria italiana (Rfi) sospenderà la circolazione nel tratto tra le stazioni di Bicocca e Siracusa Centrale. Lo stop serve ad aprire i cantieri di un piano di lavori sulla linea Messina-Catania-Siracusa: l’investimento è di circa 215 milioni di euro. Al posto dei treni viaggeranno autobus sostitutivi.

Per pendolari e viaggiatori della Sicilia orientale cambia soprattutto l’orario. Durante i cantieri l’offerta verrà rimodulata con variazioni, cancellazioni di corse e collegamenti in bus. Il nuovo quadro di orari e corse sarà pubblicato sui canali ufficiali di Rfi e Trenitalia. Non sono ancora state indicate le fermate dei bus sostitutivi.

Nei cantieri lavoreranno circa 250 persone tra operai, tecnici e personale specializzato di Rfi e delle imprese appaltatrici. Gran parte degli interventi riguarda due opere: il Bypass ferroviario di Augusta e la Variante Gornalunga. Il bypass è finanziato anche con fondi del Pnrr. Al suo interno è previsto un nuovo sottovia stradale, che manterrà aperta la viabilità locale e il collegamento con la litoranea in contrada Costa Pisone.

Tra Bicocca e Lentini Diramazione proseguirà invece la posa della sovrastruttura ferroviaria della Variante Gornalunga. Il nuovo tracciato è stato progettato per rendere la linea più sicura e più resistente agli eventi meteorologici intensi.

Sulla stessa tratta si interverrà anche sulla galleria Valsavoia. Gli impianti e le tecnologie verranno adeguati alle Specifiche tecniche di interoperabilità (Sti), le norme europee per la rete ferroviaria. È previsto anche il consolidamento del rilevato e del corpo stradale: 1.650 metri tra Bicocca e Lentini Diramazione, altri 700 metri tra Augusta e Priolo.

Ad Augusta i lavori comprendono il consolidamento della galleria ferroviaria. Tra Siracusa e Augusta verranno posati e attivati 30 chilometri di fibra ottica.

Altri 25 chilometri di linea, tra Lentini Diramazione e Augusta, saranno rinnovati e risanati. La sospensione della circolazione durerà fino alla fine dei lavori, fissata al 31 gennaio 2027.