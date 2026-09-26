Un avvocato di Messina, Pierfrancesco Broccio, originario del villaggio di Santo Stefano Medio, è ricoverato in un ospedale di Catania dopo essere stato colpito con dell’acido da una donna che in passato era stata sua cliente. L’aggressione è avvenuta venerdì sera, 25 settembre. La donna è fuggita subito dopo e non risulta ancora rintracciata. Il motivo del gesto resta da chiarire.

Broccio si dice «fortunosamente fuori pericolo» e dall’ospedale ha raccontato all’Ansa come è andata. «Appena mi ha visto mi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso», ha spiegato. Gli occhiali gli hanno protetto gli occhi, ma il liquido lo ha raggiunto alla parte bassa del volto, al collo e in altre parti del corpo. L’avvocato si è chiuso in auto, è scappato e ha raggiunto il suo studio. Lì si è accorto che l’acido gli aveva bruciato tutti i vestiti.

Il legale ha spiegato che la donna ha avuto problemi di salute mentale e che per anni è stata nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. «Ma non pensavo potesse arrivare a questo», ha detto.

Con lei, ha assicurato Broccio, non aveva mai avuto problemi. Nella sua ricostruzione c’è un solo episodio che in passato potrebbe averla irritata: le aveva chiesto di dire la verità su un fatto per il quale lei aveva accusato un’altra persona.

«Io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura», ha raccontato. «Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta».

Dopo l’aggressione la donna si è allontanata. Secondo Broccio, gli investigatori conoscono la sua identità e la stanno cercando. Non è stato reso noto quale forza dell’ordine conduca le indagini, né se a carico della donna siano già state formalizzate ipotesi di reato. (Ansa)