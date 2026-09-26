Nessun volo in arrivo né in partenza all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domenica 27 settembre. Lo stop è scattato sabato 26 settembre per la cenere emessa dall’Etna, che ha fatto chiudere due porzioni di spazio aereo sopra il vulcano: i settori C1 e B3. Lo ha comunicato la Sac, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa.

Il blocco è totale: zero arrivi e zero decolli finché resta in vigore. La Sac ha chiesto ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di andare in aeroporto. Non è stato detto se i voli in programma saranno dirottati su altri scali siciliani.

La cenere arriva dal cratere di Nord-Est. Da lì l’Etna sta emettendo molta cenere lavica e una nube eruttiva alta circa 4 chilometri, che il vento spinge verso sud.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha portato a rosso il Vona, l’avviso che l’osservatorio vulcanologico invia al traffico aereo. È il livello più alto di una scala che ne prevede quattro.