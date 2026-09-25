Incredulità e dolore a Siracusa per la morte improvvisa del fotografo Fabio Saraceno, morto ieri a Palazzo Vermexio, sede del Comune in Ortigia, mentre realizzava il servizio fotografico di un matrimonio. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore improvviso. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Saraceno era al lavoro nell’androne del palazzo quando si è accasciato a terra. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni medici che si trovavano tra gli invitati alle nozze, poi è arrivata l’ambulanza. Per lui non c’è stato nulla da fare. In quel momento negli uffici comunali era ancora presente parte del personale.

Fabio Saraceno era figlio di Giuseppe Saraceno, per tutti Pippo, storico fotoreporter della Gazzetta del Sud e de La Sicilia, scomparso alcuni anni fa. Il padre aveva raccontato con le sue immagini per oltre trent’anni la cronaca, piccola e grande, della provincia.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso il suo cordoglio. «La morte improvvisa nell’androne di Palazzo Vermexio, del fotografo Fabio Saraceno, impegnato per un matrimonio, mi lascia sgomento e ha provocato un forte turbamento in tutto il personale del Comune di Siracusa presente negli uffici», ha dichiarato. E ancora: «Il senso di impotenza davanti a una fine così inattesa quanto rapida, avvenuta in quella che è considerata la casa di tutti, accentua lo smarrimento e il senso di pietà». Il primo cittadino ha rivolto un pensiero al padre Giuseppe e si è stretto attorno alla famiglia.

Sui social continuano ad arrivare messaggi di amici, conoscenti e clienti. Tra questi c’è quello di un giornalista che per oltre trent’anni ha raccontato la cronaca di provincia insieme a Pippo Saraceno. Nel settembre di otto anni fa, con Corinna, aveva scelto Fabio come fotografo del proprio matrimonio. Non solo perché era bravo e perché era il figlio di un amico, ha scritto, ma soprattutto perché sapeva tirare fuori dai suoi scatti le emozioni di quella giornata.

Otto anni dopo, di nuovo a settembre, lo stesso giornalista ha raccontato di essere stato travolto dalla notizia della sua morte e di non riuscire ancora a crederci.

“Per un improvviso malore – scrive Francesco – durante il proprio lavoro di fotografo, è venuto a mancare Fabio Saraceno. Non ci sono parole, il Signore sceglie di far sedere accanto a se le Persone più belle. Ciao Fabio. Buon Viaggio”.